Байден хочет вернуть на родину всех пленных американцев

Президент США Джо Байден заявил, что администрация Белого дома считает своим приоритетом возвращение на родину всех пленных американцев.

Такое заявление он сделал по случаю освобождения из плена гуманитарного работника Джеймса Вудке, похищенного в Нигере шесть лет назад.

Он выразил глубокую признательность правительству Нигера за важную роль, которую оно сыграло в данной ситуации.

Вудке похитили из его дома, застрелив при этом его охранника. Предполагается, что за похищением стояли джихадисты.

Байден отметил, что США делают все возможное для освобождения американцев, которых незаконно удерживают по всему миру.