В мультсериале на улице Сезам появился персонаж с ограниченными возможностями

Впервые в анимационном сериале на улице Сезам появился житель, который передвигается на инвалидной коляске.

Куклу зовут Элин, ей семь лет, она умна и интересуется технологиями, сообщает Северогерманская радиовещательная корпорация (NDR). Таким образом немецкий кукольный ансамбль усиливает персонаж с инвалидностью.

Директор программы NDR Фрэнк Бекманн пояснил, что дети с ограниченными возможностями ранее не были представлены на «Улице Сезам».

«Теперь мир кукол становится немного более инклюзивным, отметил он, а Элин обогатит «Улицу Сезам» своими историями.

NDR выпускает немецкую «Улицу Сезам» и уже 50 лет сотрудничает с Sesame Workshop из США.

«Вместе с Элин на «Улицу Сезам» переезжает девочка, интересующаяся технологиями и мастерством, которая показывает немецким детям, что инвалидная коляска никоим образом не является препятствием для того, чтобы расти умными, сильными и с большой радостью», — пояснил генеральный директор Sesame Workshop Europe, Штефан Миллер.

По задумке авторов, лучшим другом Элин станет красный персонаж-монстр Маппет Элмо.