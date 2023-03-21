Министр ресурсов Венесуэлы подал в отставку после коррупционного скандала

Тарек Эль-Айссами, министр ресурсов Венесуэлы и важная фигура в правительстве, объявил о своей отставке в понедельник, 20 марта, после антикоррупционной операции, направленной против нескольких его ближайших сотрудников.

«В связи с начатыми расследованиями серьезных актов коррупции в PDVSA (государственная нефтяная компания, примечание редактора) я принял решение подать в отставку с поста министра нефти с целью поддержки, сопровождения и полного поддержите этот процесс», — написал Тарек Эль Айссами в Твиттере.

Полиция Венесуэлы объявила на прошлой неделе о начале расследования предполагаемого хищения не менее трех миллиардов долларов.

По меньшей мере шестеро должностных лиц были арестованы, трое из которых, по данным прессы, являются родственниками Тарека Эль-Айссами.

«Я решил принять отставку, чтобы облегчить расследование, которое должно привести к установлению истины и наказанию виновных», — заявил президент Николас Мадуро во время политического собрания.

Тарек Эль-Айссами, находящийся под санкциями США, является одним из самых влиятельных лидеров правящего чавизма Венесуэлы. Ранее он занимал пост вице-президента страны, а также министра внутренних дел и промышленности.