Байден законодательно рассекретил информацию о происхождении Covid19
2023-03-21 09:00
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 20 марта, что он принял закон, позволяющий рассекретить документы, касающиеся происхождения пандемии Covid-19, появившейся в Китае.
«Нам необходимо докопаться до сути происхождения пандемии Covid-19, чтобы гарантировать, что мы сможем лучше предотвращать будущие пандемии», — сказал Джо Байден, добавив: «Моя администрация рассекретит и опубликует максимально возможную информацию, соблюдая при этом вопросы «национальной безопасности».
Ранее США неоднократно заявляли о происхождении нового коронавируса, якобы в китайских лабораториях. КНР отрицает эти утверждения.
Опубликовано: Тарас Медведев