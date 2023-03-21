Байден законодательно рассекретил информацию о происхождении Covid19

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 20 марта, что он принял закон, позволяющий рассекретить документы, касающиеся происхождения пандемии Covid-19, появившейся в Китае.

«Нам необходимо докопаться до сути происхождения пандемии Covid-19, чтобы гарантировать, что мы сможем лучше предотвращать будущие пандемии», — сказал Джо Байден, добавив: «Моя администрация рассекретит и опубликует максимально возможную информацию, соблюдая при этом вопросы «национальной безопасности».

Ранее США неоднократно заявляли о происхождении нового коронавируса, якобы в китайских лабораториях. КНР отрицает эти утверждения.