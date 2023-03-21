Сын Тодоренко и Топалова доставлен в больницу, у него травма головы

Трехлетний Михаил неудачно нырнул в бассейн, у него на голове появилась шишка. Врачи заверили родителей, что сотрясения нет.

Семья певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко отдыхала за городом. Они находились в 80 километрах от Москвы, и это позволило паре отвлечься от проблем. Но на финише мини-отпуска артист засомневался в том, насколько он хороший отец, сообщает Вокруг ТВ.

Дело в том, что старший сын звезд травмировался из-за неудачного прыжка в бассейн. По словам Топалова, трехлетний Михаил ударился головой, и получил шишку.

Обеспокоенные родители сразу повезли ребенка в больницу. В клинике мальчика обследовали и успокоили супругов, заявив, что сотрясения у малыша нет. Тем не менее, Влад не перестает переживать.

Главный вопрос, который я себе задаю: достаточно ли я хороший отец? Я был недалеко от Миши, мог его остановить. Но он нырял так уверенно, что я за него был спокоен. Сейчас сильно переживаю, у меня 2 сыновей, и я не готов морально к ушибам и травмам, — признался певец.

Топалов также признася. что ему сложно найти «золотую середину» между свободой для ребенка и его жизнью дома под замком. Он старается уберечь сыновей от опасностей, но осознает, что это невозможно. Именно этот момент заставляет его думать, что он не самый хороший отец.