Участницу Евровидения, претендующую на победу, уличили в плагиате русской композиции

Представительница от Швеции Loreen на международном песенном конкурсе "Евровидение" уличена в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон, которую та исполняет на русском языке.

В Сети поднялась шумиха по поводу того, что интернет-пользователи обнаружили, что песни претендующей на победу шведки Loreen "Tattoo" и украинки Мики Ньютон "В плену", которую та выпустила в 2005 году.

Примечательно, что Loreen не впервые "вляпывается" в такую ситуацию. Чуть раньше ее обвиняли в плагиате трека "Flying Free" коллектива "Pont Aeri".

А композицию "Tattoo" шведская исполнительница планирует представить на Евровидении в этом году.

Швеция уже занимала 1-ое место в международном песенном состязании в 2012 году, когда страну представляла та же Loreen, исполняя трек "Euphoria".

Тогда же серебро досталось РФ. Представителями государства на Евровидении были "Бурановские бабушки" (Удмуртия) с песней "Party for everybody".