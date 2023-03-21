Три телеканала в Эквадоре получили письма-бомбы, один сотрудник ранен

Три эквадорских телеканала получили письма-бомбы, одна из которых взорвалась в руках журналиста в понедельник, 20 марта, нанеся ему поверхностные ранения.

Журналист регионального, частного телевидения Ecuavisa в Гуаякиле (юго-запад страны) получил конверт с USB-ключом, который взорвался после того, как его вставили в компьютер, говорится на сайте канала.

Он был ранен в руку и в лицо, сказал глава криминальной полиции Ксавье Чанго.

Взрыв, который произошел в редакции, не причинил никаких других травм или материального ущерба.

По его словам, использованное взрывчатое вещество могло быть «гексогеном», взрывчатым веществом военного типа». В конверте также было письмо с угрозами.