Трое обвиняемых осуждены за убийство американского рэпера XXXTentacion

Судебное жюри признало троих мужчин виновными в убийстве американского рэпера XXXTentacion после недельного обсуждения во Флориде.

В июне 2018 года звезда рэпа, которому только исполнилось 20 лет, был застрелен посреди улицы в Дирфилд-Бич, городе к северу от Майами.

Из его машины была совершена кража дорогих вещей.

26-летний Дедрик Уильямс, 24-летний Трейвон Ньюсом и 28-летний Майкл Ботрайт были осуждены присяжными за убийство и вооруженное ограбление в суде Форт-Лодердейла.

Они снова предстанут перед судом 5 апреля, чтобы услышать свои приговоры. Им грозит пожизненное заключение.