Тело Свиргунова, провалившегося под лед в Ярославской области, обнаружено

Основатель группы "Cream Soda" Дмитрий Свиргунов погиб, провалившись под лед в селе Ярославской области. Его тело спасатели вытащили из воды. Обнаружить его удалось не сразу.

Вчера, 20 марта, сообщалось, что 34-летний основатель популярного музыкального коллектива "Cream Soda" Дмитрий Свиргунов пропал без вести.

Было известно, что накануне ночью 10 друзей, которые отмечали день рождения одного из них, вышли проверить лед на прочность. Под воду ушло пятеро, двоих удалось вытащить сразу, но один скончался в машине скорой помощи.

Тела троих искали долго, среди них и находился Свиргунов. В настоящее время известно, что его тело обнаружено.

Тела 25-летнего брата Свиргунова и его 28-летнего друга пока обнаружить не удалось.