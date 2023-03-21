Свиридова шокирована новостью о кончине Свиргунова, который был ее другом

Вчера, 20 марта, вечером сообщалось, что тело основателя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед в Ярославской области, обнаружено. Его приятельница, певица Алена Свиридова призналась, что шокирована трагической новостью.

Тело Дмитрия Свиргунова спасатели обнаружили вечером 20 марта.

Друзья, пятеро из десяти, провалились под лед накануне ночью. Дмитрий был среди тех, кто поплатился жизнью за свою беспечность.

Исполнительница Алена Свиридова, узнав о трагедии, пребывает в шоке. Артистку и покойного связывает долгое, плодотворное сотрудничество.

Знаменитость характеризует погибшего как жизнерадостного человека.

Свиридова признается, что говорить о Свиргунове в прошедшем времени у нее не поворачивается язык.