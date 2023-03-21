4-летний сын Топалова и Тодоренко угодил в больницу после неудачного прыжка в бассейне

Их маленький сын Михаил оказался в больнице. Малыш неудачно прыгнул в бассейне, сильно ударившись головой. У мальчика тут же выросла шишка.

Встревоженные родители немедленно доставили наследника в больницу. К счастью, сотрясения мозга врач не обнаружил, сказал, что все в порядке.

Топалов после инцидента задался вопросом, а хороший ли он отец, правильно ли он воспитывает своих сыновей.

Певец признался, то не готов морально к травмах своих детей, которых у него уже двое.