4-летний сын Топалова и Тодоренко угодил в больницу после неудачного прыжка в бассейне
2023-03-21 09:50
Маленький сын певца Влада Топалова и его супруги, ведущей Регины Тодоренко угодил в больницу после неудачного прыжка в бассейне.
Прошедшие выходные стали шоком для молодых родителей Влада Топалова и Регины Тодоренко.
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Их маленький сын Михаил оказался в больнице. Малыш неудачно прыгнул в бассейне, сильно ударившись головой. У мальчика тут же выросла шишка.
Встревоженные родители немедленно доставили наследника в больницу. К счастью, сотрясения мозга врач не обнаружил, сказал, что все в порядке.
Топалов после инцидента задался вопросом, а хороший ли он отец, правильно ли он воспитывает своих сыновей.
Певец признался, то не готов морально к травмах своих детей, которых у него уже двое.
Опубликовано: Наталья Гончарова