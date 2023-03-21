Эстония дала добро на выход российской картины Чебурашка в своей стране

После долгих раздумий эстонские власти все же позволили жителям своего государства насладиться фильмом "Чебурашка", создателями которого являются россияне.

Лидер российского проката, фильм "Чебурашка" все-таки увидят жители Эстонии.

Власти государства не увидели в проекте никаких идеологических "подстав". Тот факт, что исполнители главных ролей в картине, Сергей Гармаш и Федор Добронравов выступают за проведение СВО в Украине, эстонцы в расчет не взяли.

Было лишь заявлено, что участие артистов, поддерживающих российские власти в ситуации с Донбассом, в картине вызывает сожаление.

Развлекательного контента русскоязычных детей в Эстонии решили все же не лишать.