Идеальный грунт для рассады: его запросто можно приготовить своими руками

Обычно состав почвосмеси формируют, исходя из того, какую культуру предстоит вырастить. Но есть и универсальные варианты.

Можно пойти за почвосмесью в магазин. Но, если есть ограничения в деньгах, но имеется желание немного потрудиться, стоит засучить рукава и сделать грунт своими руками. Тем более, что это совсем не сложно.

Первый вариант почвогрунта - 2 части дерновой земли и по одной перегноя и песка. Для второго варианта нужно соединить сто частей низинного торфа, 50 частей песка и одну - золы. Для третьего - смешать пять частей дерновой земли, четыре части перегноя и одну вермикулита.

Если предстоит высаживать капусту, в грунт нужно добавить 15-20 г аммиачной селитры либо мочевины, 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 25 г доломитовой муки - на 10 л грунта.

Собрались выращивать рассаду огурцов? Тогда на такой же объем грунта нужно добавить в почву 8-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и столько же доломитовой муки.

Томаты, перцы и баклажаны требуют таких добавок, как аммиачная селитра (около 10 г), суперфосфат (80 г), сернокислый калий (20-30 г) - из расчета на те же 10 л грунта.