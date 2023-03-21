Азиза заканчивает музыкальную карьеру ради того, что бы стать знахаркой

Известная исполнительница Азиза объявила о завершении своей музыкальной карьеры. Без дела звезда сидеть не собирается, а станет целительницей.

Певица Азиза объявила о том, что со сценой, которой она отдала 40 лет, покончено. Далее знаменитость планирует заняться целительством.

Артистка утверждает, что долгое время исцеляла своих слушателей голосом и музыкой, а теперь пришло время заняться лечением нуждающихся в прямом смысле.

Исполнительница заявила, что станет знахаркой.

Оказалось, что среди ее фанаток уже есть те, которым звезда сцены уже помогла как целительница.

Азиза считает, что Бог указывает на то, что она должна помогать людям в глобальном смысле.