Во Франции почти десять процентов АЗС остались без топлива
2023-03-21 11:09
Через пять месяцев после забастовок на французских нефтеперерабатывающих заводах в стране созрел новый социальный конфликт связанный с работой АЗС, сообщает AFP во вторник, 21 марта.
Под вопросом: паралич этих самых нефтеперерабатывающих заводов со стороны CGT-Chemistry в рамках противодействия пенсионной реформе.
С 7 марта на этих производственных площадках усилились забастовки и блокад, как следствие: 9,5% АЗС во Франции остались без бензина (СП 98, СП95, Е10) и дизельного топлива.
Опубликовано: Тарас Медведев