Во Франции почти десять процентов АЗС остались без топлива

Эксперт-садовод рассказал, каким должен быть идеальный грунт для рассады помидоров

Идеальный грунт - тот, который вы составили сами, положив в него все, что считаете полезным для будущих томатов. За основу надо взять РН нейтральную почву, это важное условие.

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