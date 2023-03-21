Медведева сообщила, что стало для нее самым сложным во время участия в проекте Звезды в Африке

Юмористка и актриса Наталья Медведева рассказала, что было самым сложным, когда она была участницей проекта "Звезды в Африке".

Наталья Медведева открыла глаза на то, почему участие в программе "Новые звезды в Африке" для нее и для других знаменитостей стало настоящим испытанием.

Звезда экрана сообщила, что невыносимо страдала от того, что времени свободного было очень мало, повсюду были камеры, а по мобильным разрешалось разговаривать всего полчаса в день.

Отсутствие комфорта также доставляло Наталье массу неприятных ощущений.

Однако, адаптировавшись, знаменитость осознала, что важнее всего люди, которые окружают тебя. А компания вокруг собралась очень приятная.