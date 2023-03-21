Орлова оправдалась перед поклонниками за отказ от грудного вскармливания своей новорожденной дочери
2023-03-21 11:35
Ольга Орлова кормит свою новорожденную дочку Аню смесью. От грудного вскармливания артистке пришлось отказаться по причине своего состояния здоровья.
Оказывается, Ольга Орлова - аллергик. Жить во время цветения без таблеток она не может.
Артистка на постоянной основе принимает антигистаминные и гормональные препараты. Естественно, вещества, содержащиеся в лекарствах попадают в грудное молоко.
Исходя из этой ситуации, Орлова вынуждена была перевести дочь на смесь, чтобы таблетки не оказали негативного влияния на организм малышки.
Об этом Ольга рассказала своим подписчикам в социальных сетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова