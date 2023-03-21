Орлова оправдалась перед поклонниками за отказ от грудного вскармливания своей новорожденной дочери

Ольга Орлова кормит свою новорожденную дочку Аню смесью. От грудного вскармливания артистке пришлось отказаться по причине своего состояния здоровья.

Оказывается, Ольга Орлова - аллергик. Жить во время цветения без таблеток она не может.

Артистка на постоянной основе принимает антигистаминные и гормональные препараты. Естественно, вещества, содержащиеся в лекарствах попадают в грудное молоко.

Исходя из этой ситуации, Орлова вынуждена была перевести дочь на смесь, чтобы таблетки не оказали негативного влияния на организм малышки.

Об этом Ольга рассказала своим подписчикам в социальных сетях.