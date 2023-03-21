Лукашенко: спецслужбы сработали блестяще, ликвидировав террориста в Гродно

Александр Лукашенко провёл совещание с высокопоставленными представителями силового блока Беларуси.

Днём вторника, 21 марта, во Дворце Независимости в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с представителями КГБ, МВД, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного комитета судебных экспертиз, Генпрокуратуры и Департамента финансовых расследований Государственного контроля.

Во время совещания с высокопоставленными силовиками Лукашенко сообщил, что вокруг белорусских границ сложился высочайший уровень угроз для страны, ввиду чего сотрудники силовых блоков и правительства должны обратить внимание на внутреннюю ситуацию в государстве для предотвращения её расшатывания.

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал об операции Комитета госбезопасности, проведённой в Гродно накануне, в рамках которой был ликвидирован иностранный гражданин, уличённый в подготовке террористических актов на территории белорусской республики. По словам Лукашенко, отечественные спецслужбы сработали блестяще, нейтрализовав угрозу заблаговременно.

Александр Лукашенко подчёркивает, что преступники применяли стрелковое оружие и боевые гранаты против белорусских правоохранителей во время задержания, однако сотрудники отряда специального назначения "Альфа" при КГБ смогли выполнить свой долг по ликвидации угрозы, не понеся потерь.

Также Лукашенко отметил, что после уничтожения террориста белорусские правоохранители смогли изъять целый арсенал оружия у злоумышленников, среди которого были гранаты и автоматы.