Брежнева призналась, что скучает по прежней беззаботной жизни

Вера Брежнева вернулась к занятиям музыкой, что помогает ей отвлекаться от тягостных мыслей о том, что происходит на ее родине. Тем не менее, знаменитость прекрасно понимает, что, как прежде, уже не будет никогда.

Певицу Веру Брежневу во время общения с поклонниками в социальных сетях потянуло на откровения.

Знаменитость не стала скрывать, что тоскует по прежней беззаботной жизни.

В настоящее время знаменитости удалось взять себя в руки и вернуться к музыкальной карьере, которая отвлекает звезду сцены от грустных мыслей.

Первое время после того, как была запущена СВО в Украине, Брежнева не могла прийти в себя, пребывая в состоянии депрессии.

Сейчас Вера научилась видеть радость в мелочах, но прекрасно осознает, что, как раньше, не будет никогда.