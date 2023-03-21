МИД России отстранил 4 страны от посредничества в переговорах по Украине

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, какие страны не могут принимать участие в урегулировании украинского кризиса.

Днём 21 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России обнародовала сообщение о том, что участие Соединённых Штатов, Франции, Великобритании и ФРГ в переговорном процессе по украинскому вопросу расценивается администрацией Москвы как недопустимое, поскольку данные страны не занимают нейтральную сторону.

В МИД РФ прокомментировали заявление Вольфганга Ишингера, который ранее был председателем Мюнхенской конференции и предложил учредить спецгруппу по урегулированию военного конфликта в Украине. При этом Ишингер призвал включить в данную группу США, Британию, Германию и Францию.

В то же время российское внешнеполитическое ведомство назвало данные страны вовлечёнными в конфликт с Россией, из-за чего они утратили свой нейтралитет на внешнеполитической арене и несут исключительно ангажированные позиции в любые обсуждения касательно боевых действий в Украине.

Министерство иностранных дел России напомнил, что немецкое, американское, британское и французское оружие исправно поставляется украинским войскам для ведения боевых действий против российских военных, в то время как в Украину прибывают наёмники из западных стран, также сражающиеся с ВС РФ.

По мнению представителей российского МИДа, предложенная Вольфгангом Ишингером четвёрка западных государств постоянно поддерживает любые предложения Владимира Зеленского, которые якобы направлены на урегулирование конфликта, однако в действительности они несут в себе закамуфлированные способы продолжить боевые действия в регионе.