Белый считает, что Хабенский, оставшись в театре, будет делать то, что прикажут

Актер Анатолий Белый, пребывающий в Израиле, высказался о своем коллеге Константине Хабенском, который занимает сейчас пост худрука в МХТ имени Чехова.

Актер Анатолий Белый, пребывающий в настоящее время в Израиле, не общается с коллегой Константином Хабенским, который остался в РФ на руководящей должности в театре.

Тем не менее, Белый отзывается об артисте в положительном ключе и даже жалеет его.

Анатолий утверждает, что ему жаль Константина по той причине, что, оставшись в стране, он будет вынужден делать то, что прикажут сверху. Такая же участь ждет и других порядочных людей, которые не уехали за границу.

Белый вспомнил, что Хабенский, будучи худруком МХТ имени Чехова, всегда старался идти людям навстречу, вставал на защиту своих сотрудников.