Baza: БПЛА атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области

Российское интернет-издание Baza заявило, что беспилотные летательные аппараты атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области.

Отмечается, что данная атака, произведенная вчера, 20 марта, около полудня стала четвёртой за последние несколько дней.

Источник Baza утверждает, что в этот раз с беспилотника был сброшен боеприпас. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

На данный момент информация об атаке БПЛА в Брянской области официально не подтверждена.