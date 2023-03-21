Дайнеко призналась, что занималась рукоприкладством на шоу Маска
2023-03-21 12:27
Виктрория Дайнеко, выступающая в костюме Феникса, выбыла из проекта "Маска". Певица призналась, что от нее доставалось многим на программе.
В последнем выпуске передачи "Маска" в образе Феникса скрывалась певица Виктория Дайнеко.
Артистку рассекретил коллега по сцене, судья проекта Алексей Воробьев.
Виктория призналась, что громоздкий наряд мешал ей свободно передвигаться и тем более выступать.
Не только ей Феникс доставлял неудобства. Во время номеров артистки в данном образе крыльями получали по голове и другим частям тела ее танцоры.
Опубликовано: Наталья Гончарова