Дайнеко призналась, что занималась рукоприкладством на шоу Маска

Виктрория Дайнеко, выступающая в костюме Феникса, выбыла из проекта "Маска". Певица призналась, что от нее доставалось многим на программе.

В последнем выпуске передачи "Маска" в образе Феникса скрывалась певица Виктория Дайнеко.

Артистку рассекретил коллега по сцене, судья проекта Алексей Воробьев.

Виктория призналась, что громоздкий наряд мешал ей свободно передвигаться и тем более выступать.

Не только ей Феникс доставлял неудобства. Во время номеров артистки в данном образе крыльями получали по голове и другим частям тела ее танцоры.