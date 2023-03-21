Патрушев: Запад накачивает Киев оружием, помогая в планировании операций

Николай Патрушев высказался о роли западных государств в российско-украинском конфликте.

Во вторник днём, 21 марта, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочее совещание в Ульяновске, где публично заявил, что государства коллективного Запада, включая США и их ближайших союзников, осуществляют целенаправленною накачку Украины современными вооружениями и боеприпасами.

По данным Патрушева, также американские спецслужбы передают Киеву разведывательные данные о позиции живой силы и военной техники российской армии, что позволяет Генштабу ВСУ лучше планировать свои наступательные операции. Николай Патрушев отметил, что фактически Вашингтон принимает участие в планировании подобных операций.

Также Патрушев напомнил, что западные военные инструкторы плотно задействованы в подготовке солдат вооружённых сил Украины, участвующих в конфликте с армией России, что является нарушением российских национальных интересов, которые Москва отстаивает во время СВО.

При этом Николай Патрушев отмечает, что совокупность этих факторов и прямые заявления зарубежных политиков свидетельствуют о том, что страны коллективного Запада намеренно пытаются добиться военного поражения России в ходе спецоперации на Украине, однако ВС РФ хотят освободить украинское государство от носителей экстремистской идеологии неонацистской направленности.

Кроме того, Патрушев заверил, что победа России в специальной военной операции на Украине станет залогом для формирования нового миропорядка многополярного характера.