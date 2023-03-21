Волочкова пожаловалась, что домработница властвует в ее доме

Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что власть в ее особняке захвачена домработницей.

Власть в доме Анастасии Волочковой теперь в руках ее домработницы Лолы.

Это произошло после того, как балерина разорвала трудовые отношения со своим директором Светланой Герасимовой. Функции этого сотрудника Волочкова хотела предложить выполнять своей наследнице Ариадне, но та ответила матери отказом.

После этого делами хозяйки стала заниматься Лола, которая успевает справляться и с обязанностями по дому, и руководить рабочими планами артистки балета.

Домработница забрала у Волочковой телефон и теперь ведет рабочую переписку с деловыми партнерами знаменитости.

Эту информацию Анастасия сообщила подписчикам в социальных сетях.