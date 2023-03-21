Разин встал на защиту Пугачевой, напомнив, что Путин обещал беречь артистку

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выступил в защиту певицы Аллы Пугачевой, которая в настоящее время подвергается травле со стороны своих соотечественников.

Продюсер Андрей Разин посвятил пост на своей страничке в социальных сетях исполнительнице Алле Пугачевой.

Деятель встал на защиту именитой артистки, которую сегодня не ругает только ленивый.

Разин напомнил о большом количестве достижений, которых артистка сделала во имя РФ, и о ее преклонном возрасте, когда нужно снисходительно относиться к людям.

Продюсер вспомнил о том, что как-то артистка попросила главу РФ Владимира Путина беречь ее, что сейчас ей припоминают хейтеры.

То отношение, которое в настоящее время испытывает на себе Алла Борисовна со стороны соотечественников, Разин называет "неправильным".