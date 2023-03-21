Не было сил дышать: Айзе-Лилуне Ай вызвали скорую помощь

Телеведущая не однажды жаловалась на боли в горле, но сейчас они уже стали серьезной проблемой.

Телеведущая Айза столкнулась с серьезной проблемой. Совсем недавно бывшая жена рэпера Гуфа жаловалась на боли в горле, которые, по ее словам, провоцирует болезнь гландов.

На этот раз блогер посетовала, что ее состояние ухудшилось еще больше.

Я даже говорить не могу. Так болит горло, что даже нет сил дышать, — написала Айза всоцсети.

Красноречивее всего проблему характеризует тот факт, что вчера за весь день красавица ни разу не обратилась к своим подписчикам в любимых ведущей разговорных сторис.

Вероятно, самочувствие Айзы за ночь не улучшилось. Напротив, ей понадобилась помощь специалистов. Она поделилась тревожным постом:

Я почти помираю. Друзья уже вызвали скорую помощь.

Судя по «улыбающимся» скобкам, жизни телеведущей ничего не угрожает, но фанаты, тем не менее, пожелали ей скорейшего выздоровления.

К слову, недавно, во время отдыха на Бали, Айза была вынуждена госпитализировать в больницу своих детей.