Милявская пожаловалась, что проиграла в казино 1 7 00 000 долларов

Лолита Милявская поделилась откровением по поводу того, что визит в казино стоил ей почти 2 000 000 у.е.

Певица Лолита Милявская стала гостьей проекта "Вопрос ребром", где поделилась любопытными фактами из своей более, чем насыщенной жизни.

Знаменитость призналась, что любит посещать казино. Данное пристрастие вылилось артистке в солидную сумму.

Лолита оставила в игорном заведении в общей сложности 1 700 000 долларов. Исполнительница подчеркнула, что такую огромную сумму проиграла не за один раз.

Милявская не стала скрывать, что активно посещала казино в сложный период своей жизни, что помогало ей отвлечься. Тогда же селебрити увлекалась спиртными напитками.