Российский блогер Александра Митрошина попала под уголовную статью за неуплату налогов

У девушки накопилось долгов на сумму 120 миллионов российских рублей. По месту прописки блогера уже произведен обыск.

Вслед за российскими блогерами-миллионниками Чекалиными, которые сейчас находятся под подпиской о невыезде, СК РФ взялся за их коллег.

Как сообщает Вумен.ру, под удар попала известный блогер Александра Митрошина, создавшая проект «Инсталогия». В свое время девушка признавалась, что задолжала казне 200 миллионов рублей, но никакой информации из официальных источников об этом не последовало.

А теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело. Следователи установили: с октября 2020-го по май 2022-го блогер была зарегистрирована в качестве ИП с упрощенной системой налогообложения. Она получала доход от курсов по образованию, который превысил максимальный лимит.

Согласно последним данным, Митрошина сегодня должна государству более 120 миллионов рублей, что считается очень крупным размером. В доме по ее месту прописки прошли обыски, однако сама Александра при этом не присутствовала. Девушка около года живет в Дубае.

Если вину Александры докажут, ей грозит вплоть до 3 лет лишения свободы. Сама Митрошина пока никак не комментировала громкую новость.