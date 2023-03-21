Стас Пьеха был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции
2023-03-21 14:15
Исполнитель Стас Пьеха угодил в больницу. Причиной госпитализации знаменитости стал коронавирус.
Певца Стаса Пьеху положили в больницу из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции.
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Артист поделился в соцсетях кадрами из своей палаты в клинике, где видно, что он лежит под капельницей.
Известно, что "современной напастью" певец болел и в прошлом году. В настоящее время артист лечится либо от нового заражения, либо от последствий прошлого. Точной информации по поводу нет.
Знаменитость жаловался, что у него появились проблемы с суставами.
Опубликовано: Наталья Гончарова