Стас Пьеха был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции

Артист поделился в соцсетях кадрами из своей палаты в клинике, где видно, что он лежит под капельницей.

Известно, что "современной напастью" певец болел и в прошлом году. В настоящее время артист лечится либо от нового заражения, либо от последствий прошлого. Точной информации по поводу нет.

Знаменитость жаловался, что у него появились проблемы с суставами.