В МИД Венгрии сообщили, что венгерское правительство не намерено помогать Украине во вступлении в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Днём 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с местными журналистами, где публично заявил им, что венгерское правительство в ближайшее время не намерены поддерживать любые шаги администрации Киева по вступлению Украины в Европейский Союз и НАТО.

По данным Сийярто, официальный Будапешт не станет способствовать включению украинского государства в регулярный состав Евросоюза и Североатлантического альянса до тех пор, пока администрация Киева не прекратить осуществлять дискриминацию закарпатских венгров, восстановив действие их прав.

Характерно, что ранее Петер Сийярто сообщил о случаях насильственной мобилизации проживающего в Карпатах венгерского населения, отметив, что представители украинских военкоматов нередко применяют насилие во время несанкционированных мобилизационных задержаний граждан мужского пола.

Накануне власти Румынии и Венгрии официально обратились в Венецианскую комиссию с просьбой оказать помощь в урегулировании ситуации с национальными меньшинствами в Украине, поскольку местное правительство систематически ущемляют в правах проживающих в государстве венгров.

Также премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял о том, что страны коллективного Запада обязаны приложить все усилия для поиска решения по мирному урегулированию ситуации в Украине для недопущения дальнейшей эскалации и выхода конфликта за пределы данной страны.