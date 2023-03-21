Ивлеева рассказала об ограблении во время съемок проекта Тревел Баттл в Африке

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что ее коллегу по шоу "Тревел Баттл" Романа Каграманова ограбили в период съемок в Африке.

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева рассказала о неприятном инциденте во время съемок проекта на территории Африки.

Оказывается, во время работы над шоу "Тревел Баттл" коллегу Ивлеевой Романа Каграманова ограбили, о чем знаменитость сообщила в своих социальных сетях.

Дело было в Намибии, где Роман вышел за кофе, быстро вернувшись в отель без бодрящего напитка.

На Каграманова напали, чуть не избили и отобрали все, что было при нем.

Блогер рассказала, что приезжим не советуют ходить по улицам в одиночестве, так как такие случае в африканском государстве сплошь и рядом.