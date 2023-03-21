Бывший сотрудник ЦРУ Джордж Биб предупредил Джо Байдена о последствиях оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.

21 марта новостное агентство Responsible Statecraft обнародовало интервью с бывшим аналитиком Центрального разведывательного управления Джорджем Бибом, который публично заявил, что Джозеф Байден постепенно попадает в украинскую ловушку, подготовленную Владимиром Зеленским и основывающуюся на трёх факторах.

По мнению Байдена, первым фактором является тот факт, что вооружённые силы Украины в районе Артемовска уже в скором времени потерпят сокрушительное поражение вопреки всем объёмам оказываемой ВСУ помощи со стороны Соединённых Штатов и их западных союзников из НАТО и Евросоюза.

Вторым фактором Джордж Биб называет раскол американского гражданского и политического обществ, представители которых чётко поделились на два лагеря, один из которых категорически против продолжения оказания финансовой и военной поддержки Киеву. Главенствующую роль в этом лагере исполняет американская республиканская партия, считает Биб.

Кроме того, Джордж Биб рассказал о третьем факторе украинской ловушки, заявив, что правительство Китая может взять на себя роль посредника в переговорах между администрациями Киева и Москвы, что нанесёт репутационный ущерб Соединённым Штатам, которые позиционируют себя как страна с высоким уровнем дипломатии.

Резюмируя, Биб заверил, что Джозеф Байден находится в опасной близости от кризиса американской государственности, слепо следуя на поводу прихотей Зеленского.