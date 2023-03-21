Украинская Служба безопасности выдвинула обвинения против российского блогера Артемия Лебедева.

21 марта Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, согласно которому российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву предъявлены заочные обвинения в покушении на территориальную целостность украинского государства из-за того, что ранее россиянин приезжал в город Энергодар, побывав на Запорожской АЭС.

Известно, что Лебедеву запрещён въезд в Украину по личному указу Владимира Зеленского, подписанного украинским президентом ещё в 2022 году. Тем не менее, 12 июля прошлого года стало известно, что Артемий Лебедев лично побывал на крыше Запорожской атомной электростанции, откуда провёл журналистский репортаж.

По словам самого Лебедева, мотивы такого репортажа обусловлены двумя факторами, первым из которых является любовь блогера к посещению интересных и труднодоступных мест, одним из которых является территория АЭС в Энергодаре. Вторым фактором дизайнер назвал свою неприязнь к чужому авторитету и устойчивое желание нарушить распоряжение Зеленского.

Характерно, что указ Владимира Зеленского был подписан в январе 2022 года и действует пять лет, однако 30 сентября прошлого года Запорожская область фактически вышла из состава Украины, став частью Российской Федерации по итогам референдума в данном регионе. Также к составу России присоединились Херсонская область, ДНР и ЛНР.

При этом журналисты основанного в Германии информагентства Bild уведомляют, что Генеральный штаб ВСУ завершает подготовку к началу нового украинского контрнаступления, целью которого является атака на Луганск и Запорожскую область для последующей блокады крымского полуострова и установления контроля над ним.