Стало известно, где находятся сын и внук Ротару, которым все-таки удалось бежать из Украины

Блогер Анатолий Шарий сообщил о местонахождении сына Руслана и внука Анатолия украинской исполнительницы Софии Ротару.

В 2022 году сообщалось, что сын Руслан и внук Анатолий певицы Софии Ротару пытались на лодке перебраться из Украины в Молдавию в то время, как мужчинам из государства выезжать было запрещено на законодательном уровне.

Беглецам грозило 5 лет в МЛС, но наказания они по неизвестным причинам избежали. После информации о них не было.

В настоящее время сын именитой артистки находится на территории Нью-Йорка, где ведет праздный образ жизни, о чем сообщает блогер Анатолий Шарий.

По данным того же источника, внук Ротару пребывает в столице Франции, где посещает вечеринки и путешествует.