Гай Германика летом 2023 года начнет снимать картину о княгине Ольге
2023-03-21 14:55
Режиссер Валерия Гай Германика, ранее известная картинами на острую социальную тематику, взялась за исторический фильм о княгине Ольге, съемки которого стартуют уже летом текущего года.
Валерия Гай Германика удивила общественность выбором тематики своего будущего фильма, съемки которого начнутся летом этого года.
Режиссер намерена снять картину о Великой княгине Киевской - Ольге, в которой будет 8 серий.
Примечательно, что ранее Гай Германика не бралась за проекты, основанные на историческом материале.
Среди ее известных работ числятся такие, как "Закрытая школа", "Все умрут, а я останусь", "Обоюдное согласие", все из них отличаются острой социальной тематикой.
Опубликовано: Наталья Гончарова