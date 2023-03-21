Гай Германика летом 2023 года начнет снимать картину о княгине Ольге

Режиссер Валерия Гай Германика, ранее известная картинами на острую социальную тематику, взялась за исторический фильм о княгине Ольге, съемки которого стартуют уже летом текущего года.

Валерия Гай Германика удивила общественность выбором тематики своего будущего фильма, съемки которого начнутся летом этого года.

Режиссер намерена снять картину о Великой княгине Киевской - Ольге, в которой будет 8 серий.

Примечательно, что ранее Гай Германика не бралась за проекты, основанные на историческом материале.

Среди ее известных работ числятся такие, как "Закрытая школа", "Все умрут, а я останусь", "Обоюдное согласие", все из них отличаются острой социальной тематикой.