Дочь Началовой Вера Алдонина назвала покойную мать лучшей подругой, которой она доверяла все свои секреты

Дочь покойной исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина, рассказала, что они с матерью были подругами и могли друг другу доверить самые сокровенные секреты.

4 года назад из жизни ушла певица Юлия Началова, у которой осталась дочь Вера Алдонина, которой сейчас 16 лет.

В день памяти наследница знаменитости рассказала, что мама была для нее самой близкой подругой, которой она могла доверить все на свете.

Примечательно, что подросток пошла по стопам своей известной родительницы и развивается как исполнительница.

Алдонина вспомнила также, что мама учила ее, как справляться с волнением перед выходом на сцену. В этом случае Началова советовала девочке сделать дыхательную гимнастику, что помогает Вере успокоиться и сейчас.