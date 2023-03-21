Бузова удивила резкой сменой имиджа на мероприятии, устроенном телеканалом Жара и журналом The Voice
2023-03-21 15:34
Поющая ведущая предстала перед присутствующими на вечеринке, устроенной совместными усилиями телеканала "Жара" и журнала "The Voice" в непривычном образе.
Ольга Бузова разместила в Сети фотографии с вечеринки телеканала "Жара" и журнала "The Voice".
Подписчики отметили, что знаменитость серьезно поработала над сменой имиджа.
Артистка сделала себе прическу в виде каре, покрасилась в брюнетку. Также на голову знаменитость надела синюю кружевную повязку под стать ее платью.
Образ поющая ведущая завершила сумочкой известного бренда Louis Vuitton.
Поклонники были неоднозначны в своих отзывах относительно внешнего вида селебрити. Одним Бузова показалась похожей на цыганку, другие ее эксперименты со внешностью назвали удачными.
Опубликовано: Наталья Гончарова