Бузова удивила резкой сменой имиджа на мероприятии, устроенном телеканалом Жара и журналом The Voice

Поющая ведущая предстала перед присутствующими на вечеринке, устроенной совместными усилиями телеканала "Жара" и журнала "The Voice" в непривычном образе.

Ольга Бузова разместила в Сети фотографии с вечеринки телеканала "Жара" и журнала "The Voice".

Подписчики отметили, что знаменитость серьезно поработала над сменой имиджа.

Артистка сделала себе прическу в виде каре, покрасилась в брюнетку. Также на голову знаменитость надела синюю кружевную повязку под стать ее платью.

Образ поющая ведущая завершила сумочкой известного бренда Louis Vuitton.

Поклонники были неоднозначны в своих отзывах относительно внешнего вида селебрити. Одним Бузова показалась похожей на цыганку, другие ее эксперименты со внешностью назвали удачными.