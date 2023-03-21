Вредный совет, который может лишить вас половины урожая перцев

Не все советы хороши, а экспертов в садово-огородной тематике сегодня развелось ох как много. Поэтому доверяй, но проверяй.

Приводим один из вредных советов, с которым можно столкнуться на просторах интернета.

Чтобы получить хорошую рассаду перца, некоторые советчики рекомендуют закалять уже подросшие саженцы, понижая температуру до 17 градусов. Что происходит после таких экспериментов?

Впечатлением поделилась одна дачница, которая попробовала совет на деле. Рассада начала вянуть, чахнуть, листья подсохли.

Когда "закалка" была остановлена, саженцы удалось вернуть к жизни. Помогли опрыскивания от корневых гнилей разными средствами, использование Эпина.

Однако урожайность в итоге резко упала. Было всего по 3-4 перчика на каждом растении.

Вывод: если уж очень хочется экспериментировать, то лучше пробовать на отдельных экземплярах, а не рисковать всей рассадой сразу.

Любой новый совет нужно принимать с осторожностью.