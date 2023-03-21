Збруев признался, что не знает, сколько пенсии он получает

Актер Александр Збруев удивил признанием, что не в курсе того, сколько ежемесячно получает от государства за то, что достиг пенсионного возраста.

Дело в том, что Александр Збруев до сих пор активно трудится по профессии. Именно по этой причине финансовых трудностей не испытывает, а значит, не считает нужным проверять, сколько пенсии ему платят.

Артист сообщил, что пособие ежемесячно поступает на его банковскую карту, но размер его он назвать затрудняется, так как этот вопрос не отслеживает.

Работа, которой до сих пор занят 84-летний артист, позволяет ему жить комфортно и не надеяться на помощь от государства.

Примечательно, что 31 марта звезда экрана и сцены отметит свое 85-летие.