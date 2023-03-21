Скабеева назвала Галкина ублюдком и гнидой в ответ на шутки того о Киркорове с ее головой на фронте

Ольга Скабеева не оценила юмор Максима Галкина на одном из концертов в США, когда тот юморил по поводу появления на фронте Филиппа Киркорова с головой ведущей.

Ольга Скабеева заявила, что Максим Галкин оказался еще худшим человеком, чем о нем говорят.

Ведущая обозвала экс-коллегу "ублюдком" и "обыкновенной гнидой" из-за его шутки на американской сцене по поводу появления Филиппа Киркорова на фронте с ее головой в руках.

Звезда программы "60 минут" разместила в своем Телеграм-канале соответствующий эпизод с выступления Галкина, обрушившись на него с оскорблениями.

Знаменитость убеждена, что юморист совсем слетел с катушек, раз позволяет себе таким образом шутить.