Звездная болезнь: Shaman в случае неправильного представления его организаторами концерта отказывается выходить на сцену

Звездная болезнь уже коснулась 31-летнего испонителя Ярослава Дронова, который стал за прошлый год одним из самых высокооплачиваемых российских артистов.

За 2022 год Ярослав Дронов (Shaman) сумел добиться гонораров с шестью нулями за концерт.

Звездная болезнь не смогла обойти молодого исполнителя, на голову которого обрушилась слава.

Кроме того, что суммы за выступления знаменитости "зашкаливают", он угрожает организаторам забрать деньги, не выходя на сцену.

Такой исход артист обещает в случае неправильного его представления: никаких Ярослав Дронов, а только Shaman с правильным английским произношением.