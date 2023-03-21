Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о принятии в стране закона, который запрещает давать связанные с Россией и Советским Союзом наименования улицам, зданиям и населённым пунктам.

Вечером 21 марта украинский народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где заявил, что Верховная Рада проголосовала за принятие так называемого "закона о деколонизации" страны, который подразумевает запрет на присвоение советских и российских названий городам, сёлам и улицам в Украине.

По словам Гончаренко, одобренный украинскими депутатами закон призван не позволить увековечить память о России и Советском Союзе в Украине, запретив давать связанные с ними названия не только населённым пунктам, но также праздникам, общественным мероприятиям и культурным феноменам.

Характерно, что попытка декоммунизации Украины стартовала ещё в 2015 году, когда в этой стране начался массовый демонтаж памятников Владимиру Ленину. После начала российской спецоперации процесс декоммунизации украинского государства был существенно ускорен по поручению местной власти.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что большинство улиц и зданий в украинской столице уже были переименованы, утратив свои прежние советские и российские названия. Также по всей Украине массово сносят памятники русскому поэту Александру Пушкину и другим культурно-историческим деятелям.

Примечательно, что после признания независимости Донецкой и Луганской Народных республик 21 февраля, за несколько дней до начала СВО, Владимир Путин публично заявил, что правительство Украины должно быть последовательно в своей политике декоммунизации, отказавшись от территорий, которые стали украинскими по решению властей СССР.