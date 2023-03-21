Милявская сообщила, как уберегла свое имущество от пятого супруга Иванова

Со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым Лолита Милявская расставалась с огромным скандалом, так как выяснилось, что фитнес-тренер был не верен звезде сцены.

Опытная в делах семейных Лолита Милявская рассказала, что имущество у нее не "оттяпал" ее пятый муж, фитнес-тренер Дмитрий Иванов только благодаря ее осмотрительности.

После того как артистка расписалась с Ивановым, она сразу же заставила тогда еще любимого мужчину подписать брачный контракт.

Примечательно, что со всеми пятью своими мужьями, с которыми Лолита рассталась, дружеских отношений сохранить не удалось.

С последним и вовсе был огромным скандал. Оказалось, что тот изменял исполнительнице.