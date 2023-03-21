Юрист сообщил, почему полиция взялась за блогеров

Звездный адвокат Сергей Жорин утверждает, что из-за деятельности блогеров в финансах РФ образовался "серый" сегмент, налоги с которого могли бы принести отличные деньги казне государства.

Адвокат Сергей Жорин не исключает, что количество уголовных дел против российских блогеров может в ближайшее время вырасти в разы.

Тот факт, что раньше эту категорию лиц не трогали, юрист объясняет тем, что власти не хотели напрягать обстановку, так как в подписчикам многих из звезд интернета уйма россиян.

По словам Жорина, в настоящее время ценности государства поменялись и казне требуются дополнительные средства, по этой причине не до того, поднимется шумиха среди фанатов блогеров или нет.

Недавно 2 уголовных дела было заведено против бьюти-блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), сейчас также трясут ее коллегу Александру Митрошину, обвиняя в неуплате налогов.