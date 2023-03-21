Самойлова, попавшая в больницу во второй раз подряд, пожаловалась, что попала в капкан болезней

Жена рэп-испонителя, блогер Оксана Самойлова вышла на связь с подписчиками из больницы, куда попала уже во второй раз.

Оксана Самойлова угодила в больницу с гайморитом. Выписавшись, попала сюда снова, так буквально через пару дней ей снова стало хуже.

Блогер утверждает, что, когда сделали капельницу, ей стало гораздо лучше, так как она хотя бы может дышать и глотать без боли.

Модель обеспокоена, что попала в "капкан" болезней, так как из-за этого не в состоянии трудиться и зарабатывать деньги.

Стоит отметить, что для знаменитости настали нелучшие времена. Личная жизнь трещит по швам, а тут еще здоровье подводит.

Не стоит забывать, что Оксана - многодетная мать, которой еще только предстоит поднять своих четверых наследников на ноги.