Доктор Джонатан Эйвери объяснил, когда нужно говорить с подростком о пьянстве

Злоупотребление алкоголем вызывает проблемы со сном и настроением, провоцирует беспокойство, вызывает расстройство желудка и другие болезни.

Америка встревожена: как показали исследования, 14 процентов старшеклассников в 2019 году сообщили о запое в течение 30 дней. В последние годы девочки-подростки признались даже в большем употреблении алкоголя и запоях, чем их сверстники-мужчины.

Учитывая все эти аспекты, родителям важно говорить со своими детьми об алкоголе, причем как можно раньше и чаще, считает вице-председатель отделения психиатрии в Нью-Йоркском медицинском центре доктор Джонатан Эйвери.

Пьянство вредно для здоровья, поскольку оно может привести к последствиям физического и психического здоровья. Оно также является причиной половины ежегодных смертей.

Эйвери говорит, что чрезмерное употребление спиртного увеличивает риск развития алкоголизма и может привести к отключениям сознания и другим медицинским последствиям.

Люди, которые злоупотребляют алкоголем, часто борются с плохим сном, настроением, беспокойством и физическими проблемами, включая похмелье, расстройство желудка и тремор.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к хроническим заболеваниям - таким как рак, заболевания печени, сердечно-сосудистые проблемы и когнитивный дефицит, - добавил Эйвери.

Службы здравоохранения США также обнаружили, что чрезмерное употребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте связано с последующей депрессией у взрослых женщин.

При запое человек рискует отравиться алкоголем,он страдает от угнетения дыхания, потери сознания, - отметил клинический адъюнкт-профессор психиатрии в Нью-Йоркской больнице медицинской школы Гейл Зальц. Смерть может наступить, когда еще не выработалась толерантность к количеству употребляемого алкоголя, и поэтому человек может страдать от значительной передозировки алкоголя.

По словам Эйвери, родители должны обсуждать с детьми проблемы алкоголя, когда им исполняется 9-10 лет.