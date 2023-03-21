Dons solidaires: все больше французов экономят на туалетной бумаге из-за экономического кризиса

Согласно результатам исследования, проведенного по заказу ассоциации Dons solidaires, французы все чаще экономят на туалетной бумаге.

С 2021 года количество жителей страны, которым приходится экономить на средствах гигиены из-за экономического кризиса, увеличилось в два раза.

В 2021 году 6% опрошенных заявили, что контролируют расход туалетной бумаги. Сейчас число таких респондентов выросло до 13%.

Издание Liberation опубликовало результаты исследования с комментарием о том, что ситуация усугубляется высокой стоимостью электроэнергии и ростом цен на продовольствие.

В таких условиях многие французы вынуждены экономить на предметах гигиены, чтобы обеспечить тепло в домах и нормальное питание.