Картина «Винни-Пух: Кровь и мед» снята с показа китайских кинотеатров из-за сходства главного героя и лидера страны Си Цзиньпина
Картина «Винни-Пух: Кровь и мед» снята с показа кинотеатров китайской столицы. Ходят слухи, что произошло это из-за того, что главный герой фильма очень напоминает главу государства Си Цзиньпина.
Британский проект "Винни-Пух: Кровь и мед", который отличается своим минимальным бюджетом, был изъят из кинотеатров Гонконга.
Сюжет картины повествует о том, как Винни и его друг Пятачок устроили каннибальскую вечеринку в Лесу Сотни акров.
23 марта фильм должен был выйти в 30 кинотеатрах города, но его спешно удалили из списка.
Говорят, что произошло это из-за того, что главный герой повествования уж очень напоминает китайского руководителя Си Цзиньпина.
Также показ фильма отменен и в Макао.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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