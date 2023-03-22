Картина «Винни-Пух: Кровь и мед» снята с показа китайских кинотеатров из-за сходства главного героя и лидера страны Си Цзиньпина

Картина «Винни-Пух: Кровь и мед» снята с показа кинотеатров китайской столицы. Ходят слухи, что произошло это из-за того, что главный герой фильма очень напоминает главу государства Си Цзиньпина.

Британский проект "Винни-Пух: Кровь и мед", который отличается своим минимальным бюджетом, был изъят из кинотеатров Гонконга.

Сюжет картины повествует о том, как Винни и его друг Пятачок устроили каннибальскую вечеринку в Лесу Сотни акров.

23 марта фильм должен был выйти в 30 кинотеатрах города, но его спешно удалили из списка.

Говорят, что произошло это из-за того, что главный герой повествования уж очень напоминает китайского руководителя Си Цзиньпина.

Также показ фильма отменен и в Макао.