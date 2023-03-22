Способы уменьшения мешков под глазами
Существует масса факторов, которые приводят к появлению мешков под глазами, но существуют способы минимизации этой проблемы.
Появление мешков под глазами - проблема, которая возникает в силу таких факторов, как генетические особенности, возраст, недосып, задержка жидкости в организме.
Соблюдая несложные правила, можно свести появление этих неприятных признаков к минимуму.
Специалисты утверждают, что во избежание мешков под глазами необходимо хорошо высыпаться, пить побольше жидкости. Последний совет может показаться странным, но именно потребление воды в больших количествах помогает избавиться от ее излишков.
Если Вы проснулись, а мешки, мелкие морщинв под глазами, следует сделать примочки в виде холодных чайных пакетиков или ватных дисков, смоченных холодной водой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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